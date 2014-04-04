مورينيو: توريس مازال امامه مستقبل فى تشيلسى

لندن /أ ش أ/ اكد البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لنادى تشيلسى أن النجم الاسبانى فرناندو توريس مازال لديه مستقبل فى النادى اللندنى.

وقال مورنينيو فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة " توريس نعم لديه مستقبل هنا في تشيلسي اذا تمكن من اثبات قدراته وكل لاعب بالطبع يمكنه ان يكون له مستقبل في هذا النادي , نحن في حاجة الي ان يسجل توريس المزيد من الأهداف".

وأضاف المدرب البرتغالي" توريس مازال لديه فرصة لنهاية الموسم الحالي , اذا سجل الكثير من الأهداف سوف يفوز بالفرصة , المباريات المتبقية من الموسم جميعها مهمة للغاية ".

وذكر افي حديثه عن توريس" هو لاعب يجبرك علي احترامه , لا يمكن قول شىء أكثر من ذلك".