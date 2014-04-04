المناضل مارتن لوثر كينج وحلم المساواة بين الملونين والبيض الذي تحقق بعد 41 عامًا

كتب: عمرو المغربي

“ليس المهم طول حياة المرء، بل جودتها”، لم يكن مارتن لوثر كينج يعرف حين قال هذه الجملة أنها ستنطبق على مسيرة حياته ونهايته، فعمره لم يدم لأكثر من 39 وثلاثين عامًا.

يعتبر لوثر كينج بالنسبة للناشطين في مجالات حقوق الإنسان، والمنادين بالمساواة، أحد أهم المناضلين، بل هو أب روحي لكثيرين منهم.

ولم يكن يحمل هذا الاسم حين وُلد، فقد حمل اسم مايكل، غير أن والده غير اسمه بعد ذلك ليحمل اسم المبشر المسيحي الألماني، ومؤسس المذهب البروتستانتي، ” مارتن لوثر “.

ولد “مايكل كينج ” في 15 يناير عام 1929، بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا، أخ أوسط لشقيقة كبرى وشقيق أوسط.

في سن الثالثة عشر، أنكر لوثر القيامة الجسدية للمسيح، لكنه بعد ذلك أدرك أن الإنجيل مليء بالحقائق العميقة التي لا يمكن إنكارها، وحينها، قرر الاتجاه للدراسة الإكليريكية.

ورغم أن لوثر كينج يعد أهم المناضلين في قضية المساواة بين البيض والملونين، إلا أنه وحتى عام 1955 لم تكن تلك القضية تشغله على الإطلاق.

لكن في ديسمبر 1955، بينما كان يستقل قطارًا لمدينة مونتجمري بصحبة زوجته، رفضت سيدة ملونة تدعى “روزا باركس” أن تخلي مقعدها لراكب أبيض، ما دفع سائق القطار لاستدعاء رجل الشرطة لها، ما حرك مشاعر الغضب لديه، وجعله يتبنى قضية المساواة.

ظل لوثر كينج يناضل من أجل الحصول على حقوق الملونين بأمريكا، حتى استطاع عام 1957 في الحصول على ذلك الحق، وتسجيل 5 ملايين ناخب أمريكي من غير البيض في كشوف الانتخابات.

لكن الأمر لم يستمر طويلًا على هذه الوتيرة، ففي عام 1961، تولى الرئيس جون كنيدي الأمور في أمريكا، ما دعا لوثر كينج لتصعيد الاحتجاجات، لكن كيندي استطاع أن يستصدرحكمًا قضائيًا عام 1963، يقضي بمنع كل أنواع الاحتجاجات والمسيرات الجماعية، وأعمال المقاطعة والاعتصام، فقرر لوثر كينج أن يتحدى الحكم الصادر من المحكمة، وسار خلفه نحو ألف من المتظاهرين، فألقي القبض على لوثر كينج وأودعوه سجنا انفراديًا، ليخرج بعد ذلك بكفالة من السجن ليبدأ مرحلة جديدة من النضال.

ورأى لوثر كينج أنه لا يمكن أن ينجح في انتزاع حقوقه، إلا إذا امتلك أداة يضغط بها على الحكومة، حتي يستطيع التفاوض.

وقرر لوثر أن يصدر الأطفال في مواجة الشرطة في المظاهرات، ما أربك الشرطة، لكنهم تعاملوا مع الأمر لعنف شديد، حتى انتشرت صور “الكلاب البوليسية” وهي ” تنهش” الأطفال، وبذلك نجح كينج في خلق الأزمة التي كان يسعى إليها، ونجح أيضًا في دفع البيض إلى التفاوض.

وبعد مفاوضات طويلة شاقة، تمت الموافقة على برنامج ينفذ على مراحل بهدف إلغاء التفرقة، وإقامة نظام عادل، وكذلك الإفراج عن المتظاهرين، غير أن غلاة دعاة التفرقة بادروا بالاعتداء بالقنابل على منازل قادة الأفارقة، فاندفع الشباب الأفارقة الغاضبين لمواجهة رجال الشرطة والمطافئ، وحطموا عشرات السيارات، وأشعلوا النيران في بعض المتاجر، حتى اضطر الرئيس جون كنيدي لإعلان حالة الطوارئ في القوات المسلحة، وسارع كينج محاولا أن يهدئ من ثائرة المواطنين.

وفي عام 1963، صدر قانون حقوق التصويت الانتخابي الفيدرالي، وبعدها بعام، حصل لوثر كينج على جائزة نوبل للسلام.

لكن هذا لا يعني أن الملونين الأمريكيين قد حصلوا على كل حقوقهم، فما تزال التفرقة العنصرية قائمة، ولو بدون غطاء قانوني، وهذا يعني أن نضال لوثر كينج لم يتوقف.

وفي الرابع من أبريل لعام 1968، قرر أحد المتعصبين إنهاء مسيرة لوثر كينج النضالية، حيث أطلق من الحجرة المقابلة لحجرته طلقة واحدة، لتستقر في حنجرة لوثر كينج، فأردته قتيلًا على الفور.

لكن نضال لوثر كينج وصل إلى مرحلته الفارقة حين تولى الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009.

“لدي حلم، بأنه في يوم ما سيعيش أطفالي الأربعة بين أمة لا يُحكم فيها على الفرد من لون بشرته، إنما من ما تحويه شخصيته”.