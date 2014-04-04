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مجلس الزمالك يُقرر تكليف أحمد سليمان بملف كرة القدم ودعم الفريق الأول

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مجلس الزمالك يُقرر تكليف أحمد سليمان بملف كرة القدم ودعم الفريق الأول مجلس الزمالك يُقرر تكليف أحمد سليمان بملف كرة القدم ودعم الفريق الأول

صورة من اجتماع مجلس الإدارة

اتخذ مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المُستشار مرتضى منصور عدة قرارات فى أولى اجتماعاته التي عُقدت اليوم الجمعة، بعد انتخابه لإدارة النادى فى الدورة 2014 وحتى 2018.

وجاءت القرارات كالآتى:-

- اجتماع المكتب التنفيذى كل يوم أحد، ويتكون من أحمد جلال رئيسًا ومعه حازم ياسين وأحمد سليمان وأحمد مرتضى ومصطفى سيف العمارى.

-مجلس الإدارة يجتمع مرتين شهريًا.

-تكريم رموز الزمالك أمثال الراحل طه بصرى وحسن عامر وحسن شحاتة وإبراهيم يوسف وغيرهم من نجوم القلعة البيضاء.

-إقرار 5 آلاف جنيه حد أقصى للأجور بالنادى.

-إيقاف زيادة المرتبات التى تمت فى عهد مجلس الإدارة السابقين برئاسة ممدوح عباس وكمال درويش لحين مراجعتها.

-قبول استقالة أشرف فهمى، رئيس قطاع السباحة ومحمد الدمرداش رئيس تحرير الموقع الرسمى للنادى وفوزى العريان المستشار القانونى للنادى.

-قرعة مصيف مرسى مطروح تجرى على الأعضاء الذين لم يستفيدوا بالرحلات فى آخر 5 سنوات

-تكليف الدكتور يحيى مصطفى كمال حلمى بالمراجعة المالية.

-تكليف هانى شكرى عضو مجلس الإدارة بملف فرع النادى الجديد فى 6 أكتوبر.

-تكليف رحاب أبو رجيلة بملف النشاط الاجتماعى

-تكليف الثنائى مصطفى سيف العمارى وشريف منير حست بالنشاط الرياضى.

-تكليف أحمد سليمان بملف كرة القدم.

-تكليف الدكتور مصطفى عبد الخالق ورحاب أبو رجيلة بملف الإنشاءات.

-زى خاص لأفراد الأمن والنظافة بالنادى

-دعم الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة أحمد حسام ميدو

-تعيين محمد رحمى رئيسا للجنة الاجتماعية من أعضاء النادى

-اعتبار الأجهزة الرياضية مستقيلة بنهاية الموسم الحالى وإعادة تشكيلها بمعرفة النشاط الرياضى

-عرض تصور ملف كرة القدم المقدم من أحمد سليمان على المكتب التنفيذى فى الاجتماع القادم

-تحويل ملف اللاعبين الأجانب الحاصلين على أحكام من المحكمة الرياضية الدولية إلى النيابة العامة، باعتباره إهدار مال عام.

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