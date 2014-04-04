بالصور..مدير أمن الدقهلية يكرم مجموعة من الضباط والأفراد تقديراً لجهودهم

قام اللواء حسن عبد الحى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية ،بتكريم مجموعة متميزة من الضباط والأفراد بمديرية الأمن تقديراً لجهودهم فى حفظ الأمن وخاصة مجال الأمن العام .

ويعود سبب تكريمهم للوقائع التالية ،ففى 23-12-2013 قامت وحدة تنفيذ أحكام مركز تمى الأمديد بضبط هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث ثورة 25 يناير فى قضية إتجار مخدرات ،وفى 22-12-2013 قام ضباط وحدة مباحث مركز المنزلة والقوة المرافقة لهم بضبط أحد الأشخاص والمحكوم علية فى عدة قضايا سرقات بالإكراه وبحوزته بندقية آلية و60 طلقة آلية، وفى 22-2-2014 قام قائد نقطة التفتيش الأمنية بصهرجت الكبرى والقوة المرافقة له بضبط أحد الأشخاص وعثر بالسيارة قيادته على 19000قرص مخدرات –تامول .

فيما تم فى تاريخ 24-2-2014 ضبط شخصين وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة وسلاح أبيض (سنجة) ،أثناء مرور خدمات الطريق الدولى برئاسة الملازم أشرف الحبشى والقوة المرافقة له .