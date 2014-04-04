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زعيمة حزب الجبهة الفرنسي: لن نقبل أي مطلب ديني في “وجبات المدارس”

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زعيمة حزب الجبهة الفرنسي: لن نقبل أي مطلب ديني في “وجبات المدارس” زعيمة حزب الجبهة الفرنسي: لن نقبل أي مطلب ديني في “وجبات المدارس”

مارين لوين زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني

أعلنت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبن الجمعة أن رؤساء البلديات الجدد من أعضاء الجبهة سيعيدون تقديم الوجبات التي تحتوي على لحم الخنزير في مدارس البلديات التي فازوا بها.

وقالت مارين لوبن لإذاعة آر.تي.إل:”لن نقبل أي مطلب ديني في وجبات المدارس” معتبرة أن هذا القرار يهدف إلى “إنقاذ العلمانية التي تواجه وضعا شديد الخطورة” في فرنسا.

ولا يوجد في فرنسا أي التزام يفرض على الهيئات المسؤولة عن المطاعم المدرسية تقديم وجبات تتفق مع المعتقدات الدينية للطلبة. لكن مراعاة لمطالب المسلمين الذين يلتحق غالبية ابنائهم بالمدارس العامة تقدم بعض البلديات وجبة بديلة لتلك التي تحتوي على لحم الخنزير.

ويقدر عدد المسلمين في فرنسا بنحو خمسة ملايين شخص. وفي السنوات الأخيرة تزايدت مطالبات الأباء بوجبات خالية من لحم الخنزير بل وأحيانا بوجبات حلال لأبنائهم.

وفازت الجبهة الوطنية بـ 11 مدينة في الانتخابات البلدية التي جرت في 23 و30 مارس الماضي في حين لم يسبق لها أن تولت رئاسة أي مدينة قبل ذلك.

وجمعت قيادة الحزب الخميس رؤساء البلديات الجدد لتسدي لهم “نصائح” وتتناقش معهم بشأن “الأشياء التي يجب القيام بها والتي يجب عدم القيام بها” كما روى بعض المشاركين.

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