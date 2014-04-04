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قافلة “وحدة الصف المصري” الطبية تنهي عملها بشلاتين وتستعد لجولة بسيناء

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قافلة “وحدة الصف المصري” الطبية تنهي عملها بشلاتين وتستعد لجولة بسيناء قافلة “وحدة الصف المصري” الطبية تنهي عملها بشلاتين وتستعد لجولة بسيناء

وزير الخارجية الأسبق – محمد العربي

أنهت القافلة الطبية التي أعدتها حركة وحدة الصف المصري والعربي برئاسة زين عصمت السادات عملها اليوم الجمعة بمدينة الشلاتين ، بتوقيع الكشف الطبي علي 450 حالة وصرف الأدوية اللازمة لهم علي نفقة الحركة.

وضمت القافلة عدداً من التخصصات الطبية المختلفة منها باطنة ، وقلب ، واطفال ، ونساء ، وتوليد ، وأسنان .

وصرح زين السادات ، رئيس القافلة ، قائلا ، إنه فوجئ بالعديد من المعوقات التي تواجه أبناء شلاتين من نقص في المياه والكهرباء التي تعوق أي نشاط استثماري أو اقتصادي في المنطقة.

وطالب المسئولين بالنزول الي أرض الشارع لكشف المشاكل والعمل علي سعيها مؤكدا انه لمس من ابناء شلاتين حبهم لمصر ودعمهم للمشير في الانتخابات الرئاسية.

وقال ، إنه سعيد بتواجده والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وأمين عام الحركة بين ابناء شلاتين مؤكدا علي انه سيعود الي هذه الارض الطيبة مرة أخري .

وأكد زين عصمت السادات ، أن الحركة لن تتواني عن خدمة المصريين وأنها مستمرة في تقديم يد العون لأبناء الوطن وستقوم الحركة قريبا بعمل جولة في مطروح وسيناء والسلوم.

ومن جانبه أكد السفير محمد العرابى أمين عام الحركة أن الحركة مستمرة في تقديم الخدمات للمصريين وأيضا جولاتها داخل وخارج بهدف لم شمل ووحدة الصف المصري والعربي .

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