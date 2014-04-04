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11 شخصية في منتدي المرأة الاقتصادي

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11 شخصية في منتدي المرأة الاقتصادي 11 شخصية في منتدي المرأة الاقتصادي

منتدي المرأة الاقتصادي -أرشيفية

تستعرض 11 شخصية سعودية وخليجية واقع القطاع الاقتصادي النسوي في المملكة من خلال جلسات عمل (منتدى المرأة الاقتصادي 2014  ) ، الذي تنظم غرفة الشرقية النسخة الرابعة منه تحت شعار (بناء المستقبل .. برؤية المــرأة) برعاية من حرم أمير المنطقة الشرقية، الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، ويحتضنه المقر الرئيسي للغرفة بالدمام.

وقال أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل: إن المنتدى الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس 9،10 من أبريل الجاري، يقدم أربعة عناوين رئيسية في جلسات نقاش تتحدث فيه المشاركات عن أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجه القطاع.

وأكد الوابل، أن المنتدى سيشهد مشاركة نخبة من المتحدثات المتخصصات والمعروفات، يأتي أبرزهن بحسب ترتيب الجلسات، الشيخة الدكتورة حصة السعد الصباح، التي ستقدم كلمة مجلس سيدات الأعمال العرب ضمن حفل الافتتاح، بالإضافة إلى رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الغد الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي ، ووزيرة التنمية الاجتماعية في البحرين فاطمة بنت محمد البلوشي، وعضو مجلس الشورى البحريني دلال بنت جاسم الزايد، وعضو مجلس إدارة غرفة جدة الدكتورة لمى بنت عبدالعزيز السليمان، وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع، ورئيسة نادي صاحبات الاعمال والمهن البحرينية الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، ورئيسة جامعة عفت الدكتورة هيفاء بنت رضاء جمل الليل ، ورئيسة لجنة سيدات أعمال الأحساء، وعضو مجلس إدارة فتاة الأحساء، فادية بنت عبدالله الراشد، ورئيسة جمعية مرشدات كشافات المملكة مها بنت أحمد فتيحي، ومديرة مركز الأمير سلمان الاجتماعي الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود بن ثنيان، والمدير التنفيذي لصندوق الأمير سلطان لدعم المرأة، أفنان بنت أسعد البابطين.

يُذكر أن المنتدي يناقش جلسات المنتدى أربعة محاور رئيسية، هي : التمكين الاقتصادي للمرأة، والمرأة في القرار الاقتصادي، والمرأة ثروة اقتصادية، والمرأة ، خطوات واثقة نحو المستقبل، لافتاً إلى أن المشاركات سيتحدثن حول العناوين في حلقات نقاش مفتوحة، كما يقدم المنتدى يقدم صوراً مختلفة لتجارب المرأة السعودية والخليجية والعربية.

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