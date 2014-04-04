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«العليا لإضراب المهن الطبية» تنظم مسيرة لـ«الوزراء» للمطالبة بالكادر

  • مصر
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تنظم اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، ظهر السبت، مؤتمرًا صحفيًّا بدار الحكمة لعرض آخر ما تم التوصل إليه في أزمة مشروع قانون كادر المهن الطبية وللرد على تجاوزات وكيل وزارة المالية، ويعقبه مسيرة من دار الحكمة إلى مقر مجلس الوزراء للتأكيد على مطالب الصيادلة.

قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، المتحدث باسم اللجنة العليا للإضراب، إن مطالب الصيادلة تتمثل في إقرار مشروع قانون كادر طبي عادل يشمل جميع الصيادلة العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويضع الصيدلي في المكانة التي تليق به، وإنشاء الهيئة المصرية للصيدلة والدواء.

وشدد «عبدالعزيز» على ضرورة إصدار قرار وزاري يلزم جميع الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط وتفعيل قرار تطبيق الصيدلة الإكلينيكية وتطبيق الاسم العلمي للدواء.

وأضاف «عبدالعزيز» أن المسيرة للمطالبة بالاهتمام بشركات قطاع الأعمال والعاملين بها وعودة الصيادلة للتكليف وتطبيق البنود الخاصة بهامش ربح الصيدلي في القرار 499 الخاص بالتسعير فضلاً عن زيادة موازنة الصحة وتأمين المستشفيات والهيئات الصحية والعاملين بها وإقرار اتفاقية ضرائب عادلة.

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