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واشنطن تعتزم تقديم ضمانات قروض بـ500 مليون دولار لدعم اقتصاد تونس

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واشنطن تعتزم تقديم ضمانات قروض بـ500 مليون دولار لدعم اقتصاد تونس واشنطن تعتزم تقديم ضمانات قروض بـ500 مليون دولار لدعم اقتصاد تونس

الرئيس الأميركي باراك أوباما – ارشيفة

أعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما عن اعتزام واشنطن تقديم ضمانات قروض الي تونس بمبلغ 500 مليون دولار في اطار الدعم الامريكي لمساعدة تونس في المرحلة الانتقالية الحالية.

وأضاف أوباما ـ خلال استقباله رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في البيت الابيض اليوم ـ أن ضمانات القروض تهدف الى المساهمة في انعاش المجتمع التونسي ودعم الاصلاحات الاقتصادية لدفعه الى الامام .. وأكد أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لضمان نجاح النموذج التونسي.

وقد تركزت المباحثات الامريكية ـ التونسية على سبل الدعم الامني والاقتصادي الامريكي لتونس وتعزيز جهود التونسية في مجال مكافحة الارهاب ودعم الديموقراطية.

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