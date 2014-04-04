واشنطن تعتزم تقديم ضمانات قروض بـ500 مليون دولار لدعم اقتصاد تونس

أعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما عن اعتزام واشنطن تقديم ضمانات قروض الي تونس بمبلغ 500 مليون دولار في اطار الدعم الامريكي لمساعدة تونس في المرحلة الانتقالية الحالية.

وأضاف أوباما ـ خلال استقباله رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في البيت الابيض اليوم ـ أن ضمانات القروض تهدف الى المساهمة في انعاش المجتمع التونسي ودعم الاصلاحات الاقتصادية لدفعه الى الامام .. وأكد أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لضمان نجاح النموذج التونسي.

وقد تركزت المباحثات الامريكية ـ التونسية على سبل الدعم الامني والاقتصادي الامريكي لتونس وتعزيز جهود الحكومة التونسية في مجال مكافحة الارهاب ودعم الديموقراطية.