محافظ سوهاج يحضر حفل الأورمان ويكرم الأمهات المثاليات والأيتام

شهد اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج ،الحفل الذي نظمته جمعية الأورمان لتكريم الأطفال الأيتام والأمهات المثاليات وحفظة القران الكريم والمتفوقين دراسياً .

استهل أحمد إبراهيم، مدير مكتب الأورمان بسوهاج، الحفل بكلمة أوضح فيها أن فكرة يوم اليتيم بدأت قبل 11عام حتى أصبح يوم اليتيم يوم عربي .

> ومن جانبه قدم محافظ سوهاج، الشكر لجمعية الاورمان على تنظيم هذا الحفل وعلى متقدمه للأيتام بسوهاج ثم قصيدة للطفلة رحمه رمضان وقصيدة ألام للطالبة رانيا ناصر أبو ضيف وقصيدة ايوه بغير للطالب يوسف سميروقدم مدير جمعية الاورمان درع الجمعية لمحافظ سوهاج ولوكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

كما تم تقديم درع الأورمان للواء احمد شاهين، نائب مدير أمن سوهاج، وقام المحافظ بتكريم ألام المثالية الأولى سمية محفوظ السيد وإلام المثالية الثانية مارى رمزي زكى وأم الشهيد محمود الحاكمى الام المثالية الثالثة كما تم تكريم حفظة القران 30 طالب من حفظة القران الكريم و30 من المتفوقين كما تم عمل زفاف جماعى لعدد 5 عرائس ومنح كل عروس خمسة الاف جنية .

فيما تم تكريم الأعلاميين لدورهم الرائد فى تغطية أنشطة الجمعيات الاهلية والتى تعود بالخير على الأرامل والمطلقات والأيتام ،وقدم الحفل الطفل عبد الرحمن محمود حميد .