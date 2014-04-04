لبيب ينفي تحديث بيانات الناخبين بعد إعلان العليا للانتخابات فتح باب الترشح

نفى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، ما نشر فى بعض الصحف ووسائل الإعلام بشأن أنه سوف يتم تحديث قاعدة بيانات الناخبين قبل موعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية بيوم أو يومين فقط، أو ما تزال مفتوحة حتى الآن، مؤكدًا أن هذا مخالف للقانون، حيث ان الماده 10 من قانون مباشره الحقوق السياسيه رقم 73 لسنه 1956 تنص علي أن قاعده بيانات الناخبين يتم إغلاقها بمجرد صدور قرار دعوه الناخبين للاقتراع ولا يجوز التعديل فيها بالاضافه أو بالحذف.

وأضاف لبيب، أن قاعدة البيانات أخر تحديث لها كان قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح مباشرة، وهو أن عدد الناخبين 53 مليون و423ألف و485 ناخبًا، مشيرًا إلى أنه يتم حذف الوفيات من قاعدة البيانات والصادر ضدهم أحكام تمنعهم من المشاركة فى الانتخابات فقط، حتى لا يتم إستغلال هذة الأسماء فى التصويت الجماعى والذى يبطل العملية الانتخابية، موضحًا أنه هو عبارة عن تنقية الكشوف الانتخابية من هذة الأسماء دون إضافة أى اسم للكشوف بعد إعلان اللجنة الموعد للترشح.

وأكد لبيب ، على أنه يتم إستبعاد الأسماء التى ودرت من القضاء المصرى بعد إعلان فتح باب الترشح أيضًا بسبب عائق قانونى حال بينه وبين حقة فى ممارسة العملية الانتخابية كإسقاط الجنسية المصرية عن أحد أو صدور أحكام ضده، ويكون هذا من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات فقط ، مشيرًا إلى أن الحكومة ما هى إلا جهة تنفيذية فقط لقرارات اللجنة.

يذكر، أن اللواء عادل لبيب، كان قد عقد مؤتمرًا صحفيًا صباح الأربعاء الماضى لإعلان عن استعدادات الحكومة والمحافظات لإنتخابات الرئاسية المقبلة والإعلان عن قاعدة تحديث البيانات للناخبين والرد على أسئلة الصحفيين.