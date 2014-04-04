سفير مصر في النمسا يستعرض جهود مصر في مجال دعم مشروعات الشباب



> قام سفير مصر لدى النمسا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، السفير خالد شمعة، باستعراض الجهود المصرية على صعيد توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، ودعم الشباب في مجال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كواحدة من أهم وسائل دفع وتحقيق التنمية الاقتصادية في الوقت الراهن.

جاء ذلك في إطار الاجتماع الخاص لدول مجموعة الـ77 والصين الذي عُقد اليوم حول مسألة دور الشباب في أجندة التنمية الدولية لما بعد عام 2015، وإسهام مشروعات الشباب في تحقيق التنمية الصناعية، والذي شهد حضور وزير الشباب السريلانكي، وكذا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وقد ابرز السفير خالد شمعة في كلمته أهمية التركيز الدولي على مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم مؤخراً، والتي أدت إلى انكماش الإنفاق العام والحكومي وأثرت بالتالي على فرص العمل المتاحة للشباب، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمنفذ هام لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومشدداً على أهمية دعم الشباب في سبيل إنجاح هذه المشروعات، وذلك من خلال توفير التعليم والتدريب اللازم في هذا الإطار في المراحل التعليمية المختلفة، وكذا من خلال توفير نظام للدعم والإرشاد الإداري والمالي لهذه المشروعات في مراحل الإعداد لها وتنفيذها.

وقد استعرض السفير خالد شمعة كذلك تجربة مصر على هذا الصعيد، وبالأخص فيما يتصل بالدور الذي يلعبه الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما حث كذلك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمجتمع الدولي على توفير الخبرات اللازمة لإنجاح هذه المشروعات، وعلى توسيع نطاقها لتتجاوز النطاق التقليدي للصناعات اليدوية والحرفية والزراعية، ولتشمل كذلك المشروعات التكنولوجية الصغيرة.