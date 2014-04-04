كوريا الشمالية: العالم سيرى تجارب نووية جديدة

أكدت كوريا الشمالية أنه يتعين على العالم أن “ينتظر ليرى نفاصيل الشكل الجديد” من التجارب النووية، التي هددت بإجرائها بعدما دان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجربة إطلاق صاروخ جديد ذاتي الدفع أجرتها بيونغيانغ.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخي “رودونغ” متوسطي المدى في البحر في 26 (مارس). وجاءت أول تجربة لإطلاق صواريخ متوسطة المدى قادرة على ضرب اليابان بعد سلسلة من إطلاق الصواريخ قصيرة المدى على مدى الشهرين المنصرمين.

ودان أعضاء مجلس الأمن الدولي في 27 (مارس) خطوة كوريا الشمالية باعتبارها “انتهاك لقرارات الأمم المتحدة”، وقالوا إنهم سـ”يواصلون المباحثات بشأن إتخاذ رد مناسب”.

وردت بيونغيانغ بـ”التهديد بإجراء”، ما وصفته “بشكل جديد من التجارب النووية”. وقال ري تونغ إيل، نائب سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن بلاده “أوضحت بشكل جلي أنها ستجري شكلا جديدا للتجارب النووية. لكن أوصيكم بأن تنتظروا لتروا التفاصيل”.