مارين لوبان: الجبهة الوطنية ستمنع تقديم وجبات غداء مخصصة للطلبة المسلمين

قالت مارين لوبان رئيسة حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف في فرنسا الجمعة إن حزبها سيمنع المدارس من تقديم وجبات غداء مخصصة للطلبة المسلمين في المدن التي فاز فيها في الانتخابات البلدية الأخيرة.

وأضافت لوبان اليوم الجمعة أنه كخطوة أولى رمزية، سيقوم رؤساء البلديات الجدد فى المدن التي فازوا بها فى الانتخابات البلدية الأخيرة بفرض لحم الخنزير فى مقاصف المدارس.

وأشارت رئيسة التيار اليمينى المتطرف إلى أن حزبها لن يقبل أي شرط دينى متعلق بالقوائم الغذائية.

واعتبرت لوبان أن هذا الإجراء يساعد فى الحفاظ على العلمانية التي تواجه وضعا خطيرا.

واتهمت العديد من رؤساء البلديات من الحزب الاشتراكي وحزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” (اليمين) بالتغاضي عن انتهاكات العلمانية.

> وفاز الحزب اليمينى المتطرف في 11 بلدة وفي ضاحية كبيرة بمرسيليا في انتخابات البلدية التي جرت جولتها الثانية الأحد الماضي.