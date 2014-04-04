أسعار الشقق فى بريطانيا تسجل أكبر هبوط جماعى منذ عامين

قال بنك هاليفاكس للتمويل العقاري اليوم الجمعة ان اسعار المساكن في المملكة المتحدة سجلت أكبر هبوط في حوالي عامين في مارس وهو ما قد يقلل المخاوف من نمو تضخمي محتمل لسوق المساكن.

وأضاف البنك ان اسعار المساكن البريطانية انخفضت 1.1 بالمئة الشهر الماضي -بعد زيادة بلغت 2.5 بالمئة في فبراير ، وهو اكبر هبوط منذ ابريل نيسان 2012 .

وسوق المساكن التي تدعمها اسعار فائدة قياسية منخفضة وبرامج حكومية هي محرك رئيسي للتعافي السريع غير المتوقع للاقتصاد البريطاني.

أشارت أرقام هاليفاكس الي ان سوق المساكن ما زال ينمو بوتيرة سريعة على أساس سنوي. وقفزت اسعار المساكن 8.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى مارس مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهي أكبر زياة منذ اكتوبر 2007 . وفي فبرايرصعدت الاسعار 7.9 بالمئة.

وقال ستيفن نواكس مدير القروض العقارية بهاليفاكس “الطلب على المساكن مستمر في الحصول على دعم من تحسن الافاق الاقتصادية ونمو الوظائف وتزايد ثقة المستهلكين وأسعار الفائدة المنخفضة.