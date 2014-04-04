إبطال مفعول عبوة ناسفة بشمال سيناء

أبُطل مفعول عبوة ناسفة على طريق “الطويل/ رفح” بمحافظة شمال سيناء، وذلك دون وقوع أي اصابات أو خسائر .

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء قد تلقت بلاغا بوجود عبوة ناسفة قام مجهولون بزرعها بالقرب من منطقة الماسورة برفح على الطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وأجهزة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى المنطقة المبلغ عنها، وبتمشيطها عثر على العبوة الناسفة.. حيث قام خبراء المفرقعات بتفكيكها وإبطال مفعولها .

وجارى حاليا تمشيط المنطقة والمناطق المجاورة بحثا عن أية متفجرات أخرى وعمن يقف وراء العبوة الناسفة.

وفى سياق أخر، قامت قوات الشرطة بالاشتراك مع الحماية المدنية والإطفاء بفض مسيرة تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى احتجاجا على ترشح المشير السيسى لرئاسة الجمهورية، وتضامنا مع مليونية تحت عنوان “عاش نضال الطلبة” فى عدد من الشوارع العريش الداخلية، وذلك عن طريق استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وقالت مصادر أمنية إنه تم ملاحقة المتظاهرين داخل الشوارع الجانبية بعد التنبيه عليهم عن طريق مكبرات الصوت، وتم تفريقهم وضبط عدد منهم بتهمة التظاهر بدون الحصول على تصريح مسبق.