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إصابة 11 شخصا في اشتباكات بين الأهالي وأنصار تنظيم الإخوان بقرية بالشرقية

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إصابة 11 شخصا في اشتباكات بين الأهالي وأنصار تنظيم الإخوان بقرية بالشرقية إصابة 11 شخصا في اشتباكات بين الأهالي وأنصار تنظيم الإخوان بقرية بالشرقية

اشتباكات الشرقية

أصيب 11 شخصا بجروح وكدمات، وذلك في اشتباكات عنيفة مع عناصر وأنصار تنظيم الإخوان بقرية العزيزية مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وكان العشرات من عناصر وأنصار تنظيم الإخوان قد نظموا مسيرة طافت شوارع القرية، رددوا خلالها هتافات معادية للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة مطالبين بعودة ماوصفوه بالشرعية فحدثت اشتباكات بين عدد من أهالي القرية والمشاركين في المسيرة، استخدم فيها الطوب والحجارة والشوم وزجاجات المولوتوف، ونتج عن ذلك إصابة 11 شخصا بجروح وكدمات.

وتم إخطار اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، فانتقلت الي القرية قوة أمنية ومجموعات قتالية من الأمن المركزي بإشراف العميد عاطف الشاعر رئيس المباحث والرائد محمد الحسيني رئيس مباحث منيا القمح، وتمت السيطرة على الموقف وتفريق المشتبكين، وتولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

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