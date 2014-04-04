أحمد أويحى يدعو الجزائريين إلى التصويت بـ”نعم” لبوتفليقة

شدد أحمد أويحيى، وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالجزائر، علي ضرورة وحدة الصفوف ووضع حد للانقسام .. ودعا الجزائريين إلى التصويت بنعم لبوتفليقة.

وحذر أويحي ـ فى كلمة ألقاها اليوم بولاية أم البواقى فى إطار الحملة الانتخابية لصالح الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ـ مما اسماه “حزام نار” يحيط بالجزائر بسبب عدم الاستقرار الذى تشهده بعض دول الجوار .. مؤكدا ان الوقت الحالى يحتم الإبقاء على الوحدة والتلاحم على الرغم من الاختلاف فى الآراء

وتطرق أويحي ـ الذي يمثل المرشح بوتفليقة ويقود حملته الانتخابية ـ الي الذين يدعون إلى مقاطعة اقتراع 17 أبريل الجارى وكذا الذين يطالبون ب”مرحلة انتقالية” ، وقال ” ان المقاطعة تعنى نفى أو إلغاء الدولة ومؤسساتها وهى الدولة التى برزت بفضل كفاح وتضحيات العربى بن مهيدى ورفاقه”.

وفيما يتعلق ب”المرحلة الانتقالية” .. اعتبر أويحيى أن هذه المرحلة سبق للجزائر وأن عاشتها في الفترة الممتدة ما بين 1992 إلى 1995 ، وأكد أن ال22 مليون ناخب جزائرى سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية وضمان استمرارية الدولة .. وأضاف أن أولئك الذين يعتقدون أن السياسة تشبه لعبة الشطرنج التى يستعملونها لعرقلة تقدم البلاد هم مخطئون.