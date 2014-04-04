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القوى السياسية بالسويس تزور أسرة شهيد الإرهاب بسيناء

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القوى السياسية بالسويس تزور أسرة شهيد الإرهاب بسيناء القوى السياسية بالسويس تزور أسرة شهيد الإرهاب بسيناء


> قام وفد من القوي السياسية بالسويس، ضم كل من على أمين ،موفداً عن حزب الوفد وطلعت خليل وشريف جمال عن حزب الدستور و ممثلين عن جبهة الإنقاذ بزيارة أسرة الشهيد حمدي إبراهيم، المجند الذى استشهد أثر إستهدافة من قبل عناصر إرهابية أمس بسيناء .
> وقال على أمين، القيادي بحزب الوفد ،أنهم قدموا العزاء لأسرة الشهيد ،مؤكداً أن الدولة المصرية شعباً وجيشاً مازالت مستمرة فى حربها على الإرهاب .

و يذكر أن مساعد مدير أمن السويس وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة، قاموا بزيارة منزل الشهيد وشاركو فى مراسم العزاء بالأمس بمنطقة كبريت البحارة بحي الجناين .

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