“كيري ” يلمح إلى انسحاب واشنطن من محادثات السلام في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأميريكي جون كيري اليوم الجمعة :” إن الولايات المتحدة تدرس ما اذا كانت ستواصل دورها في محادثات السلام في الشرق الأوسط بعد أن اتخذ الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني خطوات لا تفيد في المفاوضات ” .

أضاف كيري خلال زيارته للمغرب حسبما نقلت وكالة اباء موسكو :” إنه وقت العودة للواقع وأن هناك حدودًا للوقت الذي يمكن أن تكرسه الولايات المتحدة لعملية السلام إذا كان الطرفان غير مستعدين لاتخاذ إجراءات إيجابية “، موضحًا :” هذه ليست جهودًا الى ما لا نهاية ولم تكن قط. إنه وقت العودة للواقع ونعتزم أن نقيم بدقة ماذا ستكون خطواتنا القادمة.”

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال يوم أمس إن المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية تمر بـ”لحظة حساسة” رغم أنها حققت تقدما مساء الأربعاء.