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"اليوم السابع": ذعر إخوانى.. وورطة قطرية

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تنشر جريدة "اليوم السابع"، فى عددها الصادر غدا السبت، تقريرا عن الذعر الذى أصاب جماعة الإخوان المسلمين من تحقيقات بريطانيا وقرار مجلس النواب الكندى باعتبار الجماعة إرهابية، ومحاولات قطر توزيع القيادات على الدول مقابل المساعدات، والرئيس السودانى يرفض عرض تميم حفاظا على علاقته بمصر.

كما تلقى الجريدة الضوء على احتمالية مقابلة المشير عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى وجها لوجه فى قداس عيد القيامة، بعد احتمالية تلبية المضير لدعوة البابا تواضروس لحضور القداس، فى الوقت الذى يحضر حمدين دائما.

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