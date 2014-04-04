"اليوم السابع": ذعر إخوانى.. وورطة قطرية

تنشر جريدة "اليوم السابع"، فى عددها الصادر غدا السبت، تقريرا عن الذعر الذى أصاب جماعة الإخوان المسلمين من تحقيقات بريطانيا وقرار مجلس النواب الكندى باعتبار الجماعة إرهابية، ومحاولات قطر توزيع القيادات على الدول مقابل المساعدات، والرئيس السودانى يرفض عرض تميم حفاظا على علاقته بمصر.

كما تلقى الجريدة الضوء على احتمالية مقابلة المشير عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى وجها لوجه فى قداس عيد القيامة، بعد احتمالية تلبية المضير لدعوة البابا تواضروس لحضور القداس، فى الوقت الذى يحضر حمدين دائما.

وأقرأ فى عدد الغد أيضا..

>◄ رئيس جامعة بنى سويف: أنتظر القضاء لفصل "بديع" ويحق لـ"باسم يوسف" العودة للجامعة

◄ مفاجأة.. عصابة اختطفت "على" من حضن أمه فى مستشفى بولاق.. وأعاده العميد المرجاوى قبل استشهاده بأيام

◄ البلكيمى: أدعو سما المصرى للتوبة.. وقناة "فلول" أصلا حرام

◄ "إخوان دمياط" يحررون توكيلات لـ"السيسى" للهروب من "الأمن"

◄ انتخابات "المهندسين" تنطلق وسط إقبال ضعيف وغياب تام للإخوان

◄الشرطة فى جامعة القاهرة اليوم.. والقبض على 9 مشتبه بهم فى التفجيرات

◄ الإخوان اشتبكوا بالأسلحة بالشرابية.. وضربوا أهالى إمبابة بالحجارة.. وحطموا "ميكروباص" فى المطرية

◄القضاء التركى يوجه صفعة ثانية لحكومة "أردوغان" ويأمر برفع الحظر عن الـ"يوتيوب"

◄ استثناء المستشفيات والمخابز من قطع الكهرباء

◄"القرضاوى": أنا جزء من قطر.. وقطر جزء منى ولن أتركها

◄بطريك إثيوبيا يزور مصر لأول مرة بعد تنصيبه ويلتقى "منصور" و"الطيب" و"تواضروس"

◄نشطاء يدشنون هاشتاج "تخيل لو تويتر اتقفل"