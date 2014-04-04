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رئيس التحالف الوطنى العراقى يبحث مع سفير مصر ببغداد علاقات البلدين

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رئيس التحالف الوطنى العراقى يبحث مع سفير مصر ببغداد علاقات البلدين رئيس التحالف الوطنى العراقى يبحث مع سفير مصر ببغداد علاقات البلدين

بحث إبراهيم الجعفرى رئيس التحالف الوطنى العراقى اليوم "الجمعة" مع السفير المصرى فى العراق الدكتور أحمد درويش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
> وقال السفير أحمد درويش لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بغداد، إنه تم خلال اللقاء استعراض سبل تمتين العلاقات بين البلدين بما يجمعهما من مشتركات عدة من شأنها أن توجد تقاربا نوعيا على مختلف الصعد.

وأضاف أنه تم التأكيد، على أهمية استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى دول المنطقة بهدف تعزيز الاستثمار وفق المصالح التى تخدم البلدين.
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