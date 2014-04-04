غداً.. مسيرة للصيادلة من دار الحكمة لـ"الوزراء" للمطالبة بحل أزماتهم

تنظم اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية "الصيادلة والبشريين والأسنان"، غداً السبت، مؤتمرا صحفيا بدار الحكمة لعرض آخر ما تم التوصل إليه فى أزمة مشروع قانون كادر المهن الطبية، وللرد على تجاوزات وكيل وزارة المالية، على أن يعقبها مسيرة من دار الحكمة لمقر مجلس الوزراء للتأكيد على مطالب الصيادلة.

وقال الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، المتحدث باسم اللجنة العليا للإضراب، إن مطالب الصيادلة تتمثل فى إقرار مشروع قانون كادر طبى عادل يشمل جميع الصيادلة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ويضع الصيدلى فى المكانة التى تليق به، وإنشاء الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، بالإضافة إلى إصدار قرار وزارى يلزم جميع الشركات بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط وتفعيل قرار تطبيق الصيدلة الإكلينيكية وتطبيق الاسم العلمى للدواء.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات صحفية، أن المسيرة للمطالبة أيضاً بالاهتمام بشركات قطاع الأعمال والعاملين بها وعودة الصيادلة للتكليف وتطبيق البنود الخاصة بهامش ربح الصيدلى فى القرار 499 الخاص بالتسعير، فضلاً عن زيادة موازنة الصحة وتأمين المستشفيات والهيئات الصحية والعاملين بها وإقرار اتفاقية ضرائب عادلة.