اللجنة النقابية لنظافة الجيزة تحتفل بيوم اليتيم فى إمبابة

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، اليوم، بمقر نادى الهيئة بإمبابة، حفل لتوزيع الجوائز على 300 طفل يتيم.

وقال مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة لـ"اليوم السابع"، إنه تم تنظيم الحفل اليوم، بحضور شفيق جلال رئيس حى شمال الجيزة ومحمود فوزى رئيس حى العمرانية وعبد الصمد حلمى رئيس حى بولاق وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة بالمحافظة، وذلك لإدخال السرور على قلوب الأطفال الأيتام على مستوى المحافظة.

كما نظمت جمعية الصحوة المصرية ببشتيل حفل يوم اليتيم على مستوى مدينة بشتيل وأوسيم، وقامت بتوزيع هدايا وجوائز رمزية على الأيتام بالمنطقة، فيما نظمت أمس حملة مستقبل وطن أيضل حفل يوم اليتيم بالبراجيل .