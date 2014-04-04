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حكومة غزة: فتح معبر رفح للمعتمرين يومى الأحد والاثنين المقبلين

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حكومة غزة: فتح معبر رفح للمعتمرين يومى الأحد والاثنين المقبلين حكومة غزة: فتح معبر رفح للمعتمرين يومى الأحد والاثنين المقبلين

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطنى فى حكومة غزة المقالة ماهر أبو صبحة، أن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح يومى الأحد والاثنين المقبلين فقط لسفر الدفعة السادسة من المعتمرين من قطاع غزة والبالغ عددهم 760 معتمرًا.

وأضاف أبو صبحة، فى تصريح صحفى أن يوم الاثنين المقبل سيخصص أيضًا، إضافة إلى يوم الثلاثاء، لعودة الدفعة الخامسة من المعتمرين إلى غزة بعد انتهائهم من أداء مناسك العمرة فى الديار الحجازية.

وحول فتح المعبر لسفر المواطنين من غير المعتمرين، قال أبو صبحة: "إنه لا يوجد حتى الآن أى أنباء عن فتح المعبر لبقية الفئات من المسافرين".

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