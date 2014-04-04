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الأحد.. المؤتمر الصحفى الأول لتدشين حملة "الضامن لرئاسة مصر"

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الأحد.. المؤتمر الصحفى الأول لتدشين حملة "الضامن لرئاسة مصر" الأحد.. المؤتمر الصحفى الأول لتدشين حملة "الضامن لرئاسة مصر"

أعلنت عبير سليمان، المنسق والمتحدث الإعلامى للحملة الشعبية "الضامن لرئاسة "، عن تنظيم الحملة مؤتمرها الإعلامى الأول ظهر الأحد المقبل، بنقابة التجاريين بشارع رمسيس.

وقالت عبير سليمان، فى بيان اليوم الجمعة، أن الحملة تعتبر مبادرة متخصصة يحتاج لها الواقع الحالى احتياج الأرض العطشة إلى الماء، نظراً لخلو الساحة السياسية من هذه النوعية من "الوطنيين التكنوقراط" لخدمة الوطن فى المقام الأول والأخير، حسب تعبيرها.

ولفت البيان إلى أن المؤتمر سيحضره الكثير من شباب الثورة المناضل الشريف من أصحاب النضال الواسع لدعم الحملة، مضيفاً أن الحملة ستكون مفتاحاً لساحة أكثر رحابة وإدراك بالأعمال على أرض الواقع وليس بالأقوال، وستقود مرحلة بها ابتكارات وطفرات ومبادرات ناجزة غير تقليدية ستبهر الجميع لخلق مستقبل قريب أفضل يكون فى خدمة المواطن المصرى البسيط.

وأضاف البيان أن الحملة ضمت العديد من الرموز الوطنية المتخصصة، التى سيسند لها مهام هى الحكم الفصل لهذه المرحلة، لافتا إلى أنه من بين تلك الرموز الوطنية الدكتور صفوت العالم، والدكتور الباحث كمال مغيث، والدكتور الباحث صلاح العمروسى، والدكتور علاء عوض، والمحامى على سليمان، والمخرج أحمد ربيع، والإعلامى محمد الصاوى، والباحث المغترب ببريطانيا جمال إدريس.

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