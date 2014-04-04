القيعي: انضمام جيبور وحفني للأهلي في طريقه للحسم

أكد عدلي القيعي مدير التعاقدات بالأهلي أن المفاوضات مع الثنائي ويليام جيبور وأيمن حفني في طريقها للانتهاء.

وقال القيعي في برنامج (ملك وكتابة) الذي يقدمه عبر قناة الأهلي "الكل يعلم أن الأهلي يتفاوض مع اللاعبين وناديهم من أجل ضمهما في الصيف المقبل".

وتابع "ووفقا لتكليف مجلس الإدارة الجديد بإنهاء الصفقات، أعتقد أن الأمور في طريقها للحسم".

وكان محمود طاهر رئيس الأهلي الجديد قد اجتمع بهادي خشبة مدير إدارة الكرة وكلفه بإنهاء ملفات التجديد للاعبين وضم الصفقات الجديدة.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بعدما خرج من دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها من دور الـ16 وسيلعب مع الدفاع الجديدي المغربي في كأس الكونفدرالية.