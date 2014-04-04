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مرتضى منصور: أرفض تصرفات جمهور الأهلى.. وعلاقتى قوية بمجلس طاهر

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مرتضى منصور: أرفض تصرفات جمهور الأهلى.. وعلاقتى قوية بمجلس طاهر مرتضى منصور: أرفض تصرفات جمهور الأهلى.. وعلاقتى قوية بمجلس طاهر

مرتضى وطاهر

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه يسعى لتوقيع اتفاقية مع النادي الأهلي بحيث لا يفاوض أي من الناديين لاعبي النادي الآخر ، بالإضافة إلى عدم الدخول في مزايدات على صفقات.

وقال مرتضى فى الإجتماع الذى عقد منذ قليل بمقر النادى بميت عقبة وتم إذاعته على جميع أعضاء الجميعة العمومية من خلال شاشات عرضة عملاقة أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة المهندس محمود طاهر يرفض تصرفات جمهور الأهلي ، حتى يقوم رئيس الزمالك بزيارة القلعة الحمراء، موضحًا أن علاقته قوية بأعضاء مجلس إدارة الأهلي لكنه يرفض إساءة جماهير النادي له في الآونة الأخيرة.

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