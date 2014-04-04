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بالصور…ماعز تلد إنسانا بالسعودية ..ومالكها يقتلها لمحو العار

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بالصور…ماعز تلد إنسانا بالسعودية ..ومالكها يقتلها لمحو العار بالصور…ماعز تلد إنسانا بالسعودية ..ومالكها يقتلها لمحو العار

 

العنزة ووليدها

فى واقعة غريبة ، أنجبت شاة في منطقة محايل عسير بالمملكة العربية   مخلوقاً غريباً  يشبه إلى حد كبير الإنسان ، في حادثة تقشعر لها الأبدان وخارجة عن الفطرة البشرية.

وتأتي تفاصيل الحادثة الغريبة أنه عندما كان الراعي الأفريقي الذي يعمل مع أحد ملاك المواشي يقوم بتوليد أحدها تفاجأ بشكل ذلك الوليد الغريب والصوت الذي يصدره لقرب شبهه ببكاء البشر مما جعله ينطلق هارباً من الموقع في الحال .

وعندما لاحظ مالك المواشي الراعي يهرب شك في الأمر وحاول المناداة عليه إلا أنه لم يستجب له ليبادر بدوره استطلاع سبب هروبه ، وعند اقترابه من حضيرة المواشي تفاجأ بذلك المخلوق الغريب و الذي أكدت المصادر أنه كان يصدر صوتاً شبيهاً ببكاء الطفل .

مما جعله يوجه أصابع الاتهام إلى الراعي وأن له علاقة بذلك وهو السبب الذي جعله يهرب قبل اكتشاف الأمر ، وقد قام مالك المواشي باللحاق بالراعي مصطحباً معه سلاحه الشخصي إلا أنه لم يدركه فرجع ليقتل الشاة ويقتل مع وليدها لينهي أثار تلك الجريمة الشنيعة .

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