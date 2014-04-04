لأول مرة في الهند.. إصدار حكم بإعدام 3 رجال أدينوا في واقعة اغتصاب جماعي

قضت محكمة مومباي بالند ، اليوم الجمعة ، بالإعدام علي ثلاثة رجال أدينوا باغتصاب جماعي في يوليو 2013 وذلك في مصنع مهجور بمدينة مومباي جنوب الهند.

طبقاً للقانون الذي تم اعتماده العام المنصرم ، والذي يقضي بإدانة مرتكبي عمليات الاغتصاب المتكررة ، حكمت اليوم محكمة مومبايبالغعدام علي 3 في واقعة اغتصاب.

وقال القاضي شاليني فانسكلار جوشي ، عند النطق بالحكم إنه ، لا يجوز أي تسامح مع مثل هذه الأفعال ، مضيفاً في نفس الوقت أنه يجب توجيه رسالة واضحة وقوية إلي المجتمع. ومن جانبه أكد المدعي ، أوجوال نيكام للوكالة الفرنسية أن هذه المرة الأولي التي يطبق فيها القانون بصفته الجديدة.