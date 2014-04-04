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“الجمعية السعودية المصرية” تستعرض الفرص الاستثمارية بمصر

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“الجمعية السعودية المصرية” تستعرض الفرص الاستثمارية بمصر “الجمعية السعودية المصرية” تستعرض الفرص الاستثمارية بمصر

شكل أعضاء الجمعية المصرية لرجال الأعمال والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لجنة مشتركة، بناء على تكليف  وزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد، وذلك للعمل علي استزراع 100 ألف فدان زراعي خلال عامين، باستثمارات تتجاوز المليار جنيه، وتوفير فرص عمل تصل لـ 50 ألف فرصة عمل، مستهدفين زراعة محاصيل الذرة و القمح والشعير للمساهمة في سد الفجوة الغذائية من هذه المحاصيل.

وترأس المهندس سلطان الدويش وفد الجمعية السعودية المصرية الذي ضم كلًا من أحمد درويش أمين عام الجمعية، واللواء سيد شادي المستشار القانوني للجمعية.

بينما ترأس المهندس محمد رؤوف وفد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والذي ضم كل من الدكتور محمد الأمين، مدير عام المياه الجوفية، والمهندسين عبد الفتاح طه رئيس الإدارة المركزية بالهيئة، وحسن محمود مدير عام الإنتاج الزراعي، وجمال شهبور أخصائي بالإدارة المركزية للمشروعات المدنية، وأسامة أمين أخصائي علاقات عامة، وشريف زكي مدير منطقة العوينات، ومحمد كامل مهندس بمنطقة الداخلة، وجهاد مختار مدير عام مناطق الوادي الجديد.

وقامت اللجنة بزيارة المواقع المطروحة للاستثمار لدراسة أفضلها للعمل عليها خلال هذا العام، وقد تضمنت الزيارة مناطق توشكي والشاب والعوينات والواحات والداخلة والخارجة والفرافرة.

وتم الإتفاق علي تخصيص هذه المساحة كحق إنتفاع للجمعية وأعضائها.

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