ديل بوسكي يتحدث عن صراع الليجا.. انقسام المنتخب.. وتصرف بوسكيتس

تحدث فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن صراع الليجا والجدل حول دهس سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة لرأس بيبي مدافع ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو.

ونقلت صحيفة "ماركا" المدريدية حوار ديل بوسكي مع إذاعة "لا كوبا"، والذي عرضته في نقاط ينقلها FilGoal.com.

الليجا: "من سيفوز بها؟ فريق من الثلاثي المتصدر".

بوسكيتس: "سأردد ما قاله مارتينو.. امتلك رأيا في الموقف ولكن ليس لدي ما أقوله، فلا استطيع التعليق على نوايا بوسكيتس.. فبعض الناس تتخذ موقف معه وآخرين ضده.. وظيفتي هي خلق الاتحاد بين الناس وليس التفرقة بينهم".

ديفيد بيا: "أتمنى أن يلعب بيا مباراته الـ100 مع المنتخب".

المنتخب: "هل الفريق منقسم؟ لا اعتقد ذلك، ولكن هناك لاعبين أندلسيين وآخرين كتالونيين ومدريديين".

الكلاسيكو: "ريال مدريد وبرشلونة قدموا عرضا فقيرا، وهذا لن يحدث مجددا".

إيكر كاسياس: "لقد قالوا أن كاسياس لم يعد يلعب لأن راؤول وهييرو طلبوا مني ذلك، وهي كذبة ترددت آلاف المرات وتظل كذبة".

ريال مدريد: "من المؤلم أن يقول الناس أنني ضد ريال مدريد، فقد كنت في هذا النادي لـ36 عاما، لم أقل هذا من قبل ولكن الحديث عني بهذه الطريقة يمس ريال مدريد أيضا".

دييجو كوستا: "لاعب جيد، وقبل ذلك فهو إسباني ونشأ هنا".