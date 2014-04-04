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كوريا الجنوبية تسعى لشراء رادارات مخصصة لرصد الطائرات على ارتفاع منخفض

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كوريا الجنوبية تسعى لشراء رادارات مخصصة لرصد الطائرات على ارتفاع منخفض كوريا الجنوبية تسعى لشراء رادارات مخصصة لرصد الطائرات على ارتفاع منخفض

تسعى وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لشراء رادارات مخصصة لرصد الأجسام على ارتفاع منخفض من الخارج من أجل رصد الطائرات الصغيرة بدون طيار الكورية الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع “كيم مين سوك” في صحفي عقده اليوم الجمعة :” إن الرادارات الحالية للجيش الكوري الجنوبي لها قدرة محدودة لرصد الطائرات الصغيرة بدون طيار”، موضحا :” أنه ينبغي أن تملك الوزارة رادارات تتمكن من رصدها بكفاءة “.- كما ذكرت وكالة انباء يونهاب -

وذكر أن الوزارة ستسعى لامتلاك هذه الرادارات في أسرع وقت ممكن، مضيفا :” أن بعض الدول المتقدمة تملك مثل هذه الرادارات”، مشيرًا :” إلى أن الخطوات الضرورية لشرائها في وقت قريب، جارية حاليًا ” .

ويبدو أن السلطة العسكرية تدرس توسيع الأسلحة المضادة للطائرات التي تتمكن من قصف الطائرة الصغيرة بدون طيار مع شراء الرادارات لرصد الأجسام على ارتفاع منخفض.

وحول عدد الطائرات بدون طيار التي تملكها كوريا الشمالية، قال “كيم” بأن الجيش الكوري الجنوبي يعرف ذلك، ولكن لا يستطيع الكشف عن عددها، حتى لا يتم الكشف عن قدرة الجيش الكوري الجنوبي على تجميع المعلومات عند الكشف عن ذلك، وأكتفى بالقول أن بيونغ يانغ تملك عددا من الطائرات بدون طيار.

ويبدو أن السلطة العسكرية تقدر بأن كوريا الشمالية تملك المئات من الطائرات بدون طيار.

وأضاف حول عملية التحليل للطائرتين بدون طيار اللتان سقطتا في البلاد إن الوزارة تقوم بتحليل إمكانية القيام بهجمات إرهابية من خلال تحميل هذه الطائرات بأسلحة الدمار الشامل والسلاح الكيميائي و البيولوجي وغيرها، وتدرس مدى المخاطر ووضع التدابير لمواجهتها.

وقال المتحدث بشأن ما إذا كانت هناك بوادر لإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ طويلة المدى وإجرائها لتجربة نووية إنه لم يتم رصد بوادر في هذا الشأن .

 

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