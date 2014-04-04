مرتضى منصور: حزين لعدم تواجد الجماهير.. وفاروق لن يُحكّم مباراة للزمالك

عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن حزنه لعدم تواجد الجماهير بالمدرجات في مباريات فريقه بالدوري أو البطولة الأفريقية، وشدد على أنه وعد جماهير الزمالك بحضور المباريات في الفترة المقبلة، ولكن بشرط أن تحضر المباريات لتشجيع الفريق، ولا دخل لها بالسياسة .

وأضاف منصور فى الإجتماع الذى عقد منذ قليل بمقر نادى الزمالك أن محمد فاروق حكم مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش في الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز لن يدير مباريات أخرى للفريق الأبيض في الفترة المقبلة، موضحًا أن الحكم ظلم الزمالك والطلائع في مباراة الأمس .

وأوضح أنه سيجتمع بوزيري الداخلية والرياضة خلال الأيام القادمة من أجل حل مسألة حضور الجماهير للمباريات .