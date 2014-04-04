مُرتضى منصور: ميدو باقِ في منصبه حتى نهاية الموسم

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه لمحاسبة الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة أحمد حسام ميدو بالقطعة، مؤكدًا أنه باق فى منصبه حتى نهاية الموسم بعد التعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري .

وأوضح مرتضى خلال الإجتماع الذى انتهى منذ قليل أنه يدعم الجهاز الفني والفريق باستمرار ، مشيرًا إلى أن الزمالك تعرض لسوء توفيق في المباراة الماضية أمام الطلائع .

ونفى مرتضى منصور ما يتردد بشأن تفاوضه مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب الأردن لتولي مهمة تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة .