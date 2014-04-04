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مرتضى: محمد فاروق لن يحكم للزمالك طوال حياته

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مرتضى: محمد فاروق لن يحكم للزمالك طوال حياته مرتضى: محمد فاروق لن يحكم للزمالك طوال حياته

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك الجديد هجوما حادا على محمد فاروق حكم مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك 1-1 مع الجيش يوم الخميس في الجولة الـ14 من الدوري الممتاز تحت إدارة فاروق.

وقال مرتضى للصحفيين يوم الجمعة: "لن يحكم محمد فاروق أي مباراة للزمالك طوال حياته".

وتابع "فاروق لم يكن يحكم مباراة كرة نسائية حتى يطلق صافرته على كل لمسة من لاعب للآخر، فهم لم يظلم الزمالك ولكنه ظلم نفسه".

يذكر أن الزمالك كان يدرس التقدم بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة المباراة بسبب محمد فاروق حكم المباراة الذي أصبح عضو مجلس إدارة في نادي بني سويف.

وتنص لوائح وزارة الرياضة بأنه لا يحق لعضو مجلس إدارة أن يمارس مهنة أخرى بها تنافسية بين فرق مختلفة.

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