4 لاعبين جدد في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الشرطة

ضم البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي أربعة لاعبين تم قيدهم مؤخرا في الاتحاد المصري لكرة القدم إلى قائمة الفريق الذي يواجه اتحاد الشرطة في الدوري الممتاز.

ويلعب الإسماعيلي يوم السبت مع الشرطة في الجولة الـ14 من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة ظهور الرباعي باشيرو عبدول المدافع الغاني والمهاجم محمد عصام لاعب ليجاوارسو السابق مع المهاجم الإيفواري كوفي ميشاك والصاعد محمد فتحي لاعب خط الوسط لأول مرة في قائمة الفريق، بعد أيام من قيدهم في اتحاد الكرة.

وكان الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو قد طلب من الإدارة بضرورة العمل على قيد اللاعبين حتى يتم مواجهة نقص صفوف الفريق بسبب كثرة الإصابات.

وغاب عن القائمة حسني عبد ربه وعمرو السولية وسامح عبد الفضيل رغم عودتهم للتدريبات مؤخرا، بالإضافة إلى عبد الحميد سامي وشوقي السعيد للإيقاف، ومحمد صبحي للإيقاف المحلى لعدم سداد مستحقات وكيله تامر النحاس.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدي

الدفاع: صالح موسى – جمال حسنين – احمد العش – محمد البعلي – محمود حمد – باشيرو عبدول

الوسط: محمد حمص – محمود عبد العزيز – عمر الوحش – محمد شريف – محمود متولي – محمد فتحي – إبراهيم حسن – كريم عطا

الهجوم: جون أنطوي – شكري نجيب – كوفي مشاك – محمد عصام