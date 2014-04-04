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شادى محمد : الأهلى يحتاج إلى صفقات سوبر

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شادى محمد : الأهلى يحتاج إلى صفقات سوبر شادى محمد : الأهلى يحتاج إلى صفقات سوبر

شادي محمد

أكد شادى محمد لاعب الأهلى السابق أن الفريق الأحمر يمر بظروف صعبة بعد اعتزال عدد من نجومه، وبداية جيل جديد، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تشبه الفترة التى انضم عدد كبير من اللاعبين للفريق أمثال محمد أبو تريكة، وحسن مصطفى، ومحمد بركات.

وأضاف شادى فى تصريحات خاصة لوكالة “ONA” أن الأهلى بحاجة إلى صفقات “سوبر” بمواصفات القلعة الحمراء لكى تحمل الضغط الإعلامى، والجماهيرى، مشددًا على أن هذه المواصفات لا تنطبق على أى لاعب حتى لو كان بمستوى مميز.

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أن حاجة محمد يوسف المدير الفنى للفريق العمل بدون ضغوط عليه، وعلى الفريق، حتى لا يؤثر هذا سلبًا على اللاعبين.

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أونا