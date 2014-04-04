إغلاق صناديق الاقتراع فى انتخابات نقابة المهندسين بالأقصر وسط حراسة مشددة

أغلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالأقصر ، مساء اليوم، صناديق الاقتراع، في اليوم الأول لانتخابات النقابة وسط حراسة مشددة من قبل القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية ، وسيتم استئناف عملية الاقتراع غدًا في ثاني أيام الانتخابات.

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين في محافظة الأقصر إقبالا ضعيفا ، في اليوم الأول للانتخابات ،فيما تجري الانتخابات في نادي المدينة المنورة حيث يستأنف التصويت غداً لاختيار نقيب عام ، ونقيب فرعى بمحافظة قنا ، وأعضاء مكملين للنقابة العامة وعددهم 11 عضوا ،بالإضافة إلى أعضاء مجالس الشعب المختلفة للنقابة العامة وهم 15عضوا، وأخيراً أعضاء النقابة الفرعية بقنا والذين يصل عددهم إلى 14 عضوا في التخصصات والشعب المختلفة.

كانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين قد أعلنت أجراءها في 4 و5 أبريل الجاري بجميع محافظات الجمهورية، ويذكر أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين قد أعلنت في يناير الماضي، سحب الثقة من “مجلس النقابة الإخواني” برئاسة المهندس ماجد خلوصي، ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة.