أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أحمد سليمان : جيبور وحفنى اقتربا من الزمالك

Google+ Print
أحمد سليمان : جيبور وحفنى اقتربا من الزمالك أحمد سليمان : جيبور وحفنى اقتربا من الزمالك

حفني

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة أن الثنائى وليام جيبور وأيمن حفنى لاعبا أهلى طرابلس الليبى اقتربوا من الإنضمام لنادى الزمالك بعدما اتفق علي كافة التفاصيل مع اللاعبان، في انتظار عودتهما للقاهرة لإتمام الاتفاق معهم والحصول علي توقيعهم.

وقال سليمان فى تصريح خاص لوكالة “ONA” إنه سيقوم بدفع قيمة شراء حفني وجيبور لطلائع الجيش كاش، وهو مبلغ يفوق ما عرضه الأهلي بمائة ألف جنيه، وذلك لتدعيم الفريق من أجل الحصول علي بطولة أفريقيا للأندية والمُشاركة في مونديال الأندية .

يذكر أن الأهلى دخل أيضًا فى مفاوضات من اللاعبان من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا