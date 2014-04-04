أحمد سليمان : جيبور وحفنى اقتربا من الزمالك

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على فريق الكرة أن الثنائى وليام جيبور وأيمن حفنى لاعبا أهلى طرابلس الليبى اقتربوا من الإنضمام لنادى الزمالك بعدما اتفق علي كافة التفاصيل مع اللاعبان، في انتظار عودتهما للقاهرة لإتمام الاتفاق معهم والحصول علي توقيعهم.

وقال سليمان فى تصريح خاص لوكالة “ONA” إنه سيقوم بدفع قيمة شراء حفني وجيبور لطلائع الجيش كاش، وهو مبلغ يفوق ما عرضه الأهلي بمائة ألف جنيه، وذلك لتدعيم الفريق من أجل الحصول علي بطولة أفريقيا للأندية والمُشاركة في مونديال الأندية .

يذكر أن الأهلى دخل أيضًا فى مفاوضات من اللاعبان من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.