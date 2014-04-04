عرض نتائج التحقيقات الخاصة بظهور قضاه إعلامياً علي مجلس القضاء الأعلي خلال ساعات

قال مصدر قضائي، في تصريحات خاصة ، إن قاضي التحقيق انتهى من نظر عدد من الوقائع المنسوبة لبعض القضاة والذين اعتادوا الظهور في وسائل الإعلام المختلفة معبرين عن آرائهم السياسية، مشيراً إلي أنه سيتم عرض نتائج التحقيقات علي مجلس القضاء الأعلى ، وعرض القرارات التي اتخذها قاضي التحقيق بشأن المتورطين في هذه الوقائع الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر، أن المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حامد عبد الله سيتخذ إجراءات حازمة مع القضاة المتورطين في هذه الوقائع وأن هذه الإجراءات ستكون محذرا للقضاة لعدم الظهور في وسائل الإعلام، وأنها ستبدأ بالتنبيه من خلال المجلس عن عدم التحدث مرة أخرى فى الإعلام، وتنتهي بالعزل فى حال التحدث فى السياسة، مشيراً إلى أنه أيا كانت العقوبة، فإنها تعد إهانة فى تاريخ القاضى، وتوقف انتدابه فى أى منصب مهم بمنصة القضاء.

وكان من بين القضاة المحالين للتحقيق بسبب الظهور الإعلامى المستشار زكريا شلش، والمستشار أحمد الخطيب، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار علاء مرزوق، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، بعد خرقهم قرارات المجلس، والتحدث فى وسائل الإعلام مما يسيء للقضاء.