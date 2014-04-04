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حمدين صباحي يعلن تأييده لإضراب الصحفيين

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حمدين صباحي يعلن تأييده لإضراب الصحفيين حمدين صباحي يعلن تأييده لإضراب الصحفيين

حمدين صباحي

وجه المرشح الرئاسي حمدين صباحي ، التحية للصحفيين المضربين ، اليوم الجمعة  ، احتجاجا على استهدافهم واستمرار تعرضهم للقتل والاعتقال والاعتداءات أثناء قيامهم بواجبهم في التغطيات الميدانية.

يذكر أن عدد من الصحفيين كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية ظهر اليوم بمقر نقابة الصحفيين.

وأكد “صباحي” على تضامنه مع حقهم المشروع في إجراءات تضمن سلامتهم أثناء ممارسة عملهم.

وكتب المرشح الرئاسي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “أحيي اعتصام زملائي الصحفيين اليوم وأتضامن مع حقهم المشروع في إجراءات تضمن سلامتهم أثناء ممارسة عملهم”

 

 

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