جوني ديب يؤكد خطوبته لـآمبر هيرد

يبدو أنّ النجم Johnny Depp قد تخطّى انفصاله عن حبيبته Vanessa Paradis، إذ أكّد، شخصيّاً، خطوبته للممثلة Amber Heard، واضعاً حداً لكلّ الإشاعات والتكهّنات.

Johnny الذي صرّح مؤخّراً بأنّ حبيبته السابقة Vanessa من الأشخاص الذين لا يمكن أبداً نسيانهم، أكّد في مقابلة ضمن برنامج " The Late Show" مع الإعلاميّ David Letterman خطوبته لـAmber التي شدّد على أنها "فتاة رائعة" وتناسبه كثيراً.

وبحسب قوله، Amber حادّة كالمسمار، كما أنّها تتميّز بجمال جنوبي، وطيبة، وجيّدة جداً بالنسبة إليه.

كما عرض Johnny خلال المقابلة خاتم الخطوبة الذي يضعه في إصبعه، فيما تقبّل التهاني من مقدّم البرنامج David.

وكانت التكهنات قد بدأت تتحدّث عن خطوبة Johnny ، البالغ من العمر 52 عاماً، والممثلة التي تصغره بـ22 عاماً Amber ، بعد أن شوهد وهو يضع خاتم الخطوبة خلال الترويج لفيلمه الجديد بالصين مؤخّراً.

يُذكر أنّ علاقة Johnny Depp و Amber Heard بدأت في حزيران/يونيو 2012، بعد وقت قصير من انفصاله عن حبيبته المغنية الفرنسية، Vanessa Paradis، البالغة من العمر 41 عاماً، التي بقي معها 14 عاماً ولديه منها ولدان.

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