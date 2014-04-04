أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جوني ديب يؤكد خطوبته لـآمبر هيرد

Google+ Print
جوني ديب يؤكد خطوبته لـآمبر هيرد جوني ديب يؤكد خطوبته لـآمبر هيرد

يبدو أنّ النجم Johnny Depp قد تخطّى انفصاله عن حبيبته Vanessa Paradis، إذ أكّد، شخصيّاً، خطوبته للممثلة Amber Heard، واضعاً حداً لكلّ الإشاعات والتكهّنات.

Johnny الذي صرّح مؤخّراً بأنّ حبيبته السابقة Vanessa من الأشخاص الذين لا يمكن أبداً نسيانهم، أكّد في مقابلة ضمن برنامج " The Late Show" مع الإعلاميّ David Letterman خطوبته لـAmber التي شدّد على أنها "فتاة رائعة" وتناسبه كثيراً.

وبحسب قوله، Amber حادّة كالمسمار، كما أنّها تتميّز بجمال جنوبي، وطيبة، وجيّدة جداً بالنسبة إليه.

كما عرض Johnny خلال المقابلة خاتم الخطوبة الذي يضعه في إصبعه، فيما تقبّل التهاني من مقدّم البرنامج David.

وكانت التكهنات قد بدأت تتحدّث عن خطوبة Johnny ، البالغ من العمر 52 عاماً، والممثلة التي تصغره بـ22 عاماً Amber ، بعد أن شوهد وهو يضع خاتم الخطوبة خلال الترويج لفيلمه الجديد بالصين مؤخّراً.

يُذكر أنّ علاقة Johnny Depp و  Amber Heard بدأت في حزيران/يونيو 2012، بعد وقت قصير من انفصاله عن حبيبته المغنية الفرنسية، Vanessa Paradis، البالغة من العمر 41 عاماً، التي بقي معها 14 عاماً ولديه منها ولدان.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي