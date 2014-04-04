على قطرات المطر احتفلت نادية المنصوري بعيد ميلادها

لبّى "سيدتي نت" أمس دعوة الفنانة نادية المنصوري إلى الاحتفال معها بعيد ميلادها، في فندق ريجزوس بدبي.

وكانت نادية تحضّر له منذ فترة، حيث طلبت من المدعوين ارتداء ملابس بيضاء في تلك الليلة. وحضر الاحتفال مجموعة من الفنانين، منهم: حبيب الحبيب وسعود أبو سلطان، ومحمد الصيرفي، وجميلة ، ويوسف العماني، والفنان والموزع الموسيقي حاتم المنصور، والإعلامية أميرة الفضل، والدكتور مجد ناجي، فضلاً عن مجموعة من الأصدقاء.

وبعد أن تمّ تحضير طاولات على شاطئ الفندق وبوفيه مفتوح وDJ، قررت نادية إحضار قالب الكيك الأبيض. وبعد صعوبة في إشعال الشموع، بسبب الطقس والهواء، قمنا بغناء أغنية عيد الميلاد. وأثناء تهنئة الحضور بعيد ميلادها، بدأت الأمطار بالسقوط فجأة، فركض الجميع إلى الداخل، وسط جوّ من الضحك الهستيري، حيث تبلّلت شعور الفتيات وفساتينهنّ، ليتحول عيد الميلاد إلى ذكرى جميلة لا تُنسى أبداً. ولكن الاحتفال بعيد الميلاد استكمل داخل أحد مطاعم الفندق. وكان الجميع منتظراً لالتقاط الصور سويّاً ومع كلّ الأصدقاء والفنانين.

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