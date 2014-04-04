جيني إسبر تكذب على جمهورها

"تعيشوا وتاكلوا غيرا".. بهذه الكلمات خاطبت النّجمة السّوريّة جيني إسبر جمهورها عبر صفحتها الخاصّة على "فيس بوك"، بعد أن كانت صرّحت مع بداية شهر نيسان باستعدادها لبطولة فيلم عالمي أمام النّجم الهوليوودي Brad Pitt، لتعلن فيما بعد أنّ الخبر لم يكن أكثر من كذبة نيسان.

وتابعت إسبر: "كل نيسان وأنتو بخير .. فرحت كتير بالناس يلي تفاعلو معي ويلي فرحولي وتمنولي الخير، شكراً لكم من كلّ قلبي على مشاعركون وحبكون ومحبتكون، يلي بعتبرها هي المكسب الحقيقي لإلي."

وهذه ليست المرّة الاولى التي تلجأ فيها إسبر إلى كذبة أوّل نيسان لممازحة جمهورها، لا سيّما أنّها نشرت خبراً في نيسان الماضي من عام 2013، تقول فيه أنها انفصلت عن زوجها المنتج السّوري عماد ضحيّة، لتبيّن في اليوم الثّاني أنّها كانت تُمازح جمهورها، ولم يحدث أيّ طلاق بينها وبين زوجها.

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