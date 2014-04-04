جدل "فيس بوكي" بعد غناء ليلى المغربية النشيد الوطني المغربي

هاجمت مجموعة من النشطاء المغاربة على الموقع الاجتماعي "فيس بوك" الفنانة ليلى المغربية، بعد أن اعتبروا أنّها أهانت النشيد الوطني المغربي، حيث أطلقت مُؤخّراً النشيد الوطني "منبت الأحرار" بصوتها، بعد أن قامت بتسجيله في فرنسا مع الموزع العالمي المشهور ديفيد بيكونت ومهندس الصوت بيتر سولدان.

وفي تصريح لها، قالت ليلى المغربية عن النشيد الرسمي الذي كتبه علي الصقلي ولحّنه ليو مورغان: "إنها تقدمه بطريقة أوبرالية".

وأضافت: "إن الأغنية تشبه آريا في أوبرا عالمية، رغم الكلام العربي. وقمت بتنفيذها بعد تدريبات صوتية طويلة مع الفنان الأوبرالي نيكولا زيفنسكي".

كما أكدت ليلى المغربية أنّ ألبومها الجديد جاهز إلا أنها لن تصدرهُ في الوقت الراهن، وستعتمد على الـ"سينغل"، بسبب ما يشهده الوطن العربي من أوضاع مضطربة.