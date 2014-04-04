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بيليه: نيمار لا يبحث إلا عن الحصول على أخطاء

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بيليه: نيمار لا يبحث إلا عن الحصول على أخطاء بيليه: نيمار لا يبحث إلا عن الحصول على أخطاء

أكد البرازيلي بيليه الأسطورة البرازيلية أن مواطنه نيما ردا سيلفا مهاجم برشلونة الإسباني لا يبحث إلا عن الحصول على أخطاء ليست موجودة مشيرا لإدعاء لاعب سانتوس السابق التمثيل كثيرا.

ويتعرض نيمار لانتقادات عديدة طالت طريقة لعبه بسبب إدعاء اللاعب التمثيل داخل وخارج منطقة الجزاء كثيرا.

وقال بيليه لـESPN "أعتقد أن نيمار يبحث دائما عن الحصول على أخطاء ليست موجودة، كان يعاني من نفس المشكلة منذ أن كان يلعب في سانتوس".

وأضاف "لقد تطور كثيرا في ذلك الأمر ولكن الأمور مختلفة في أوروبا، كرة القدم أصعب وتلعب على الناحية البدنية بشكل أكبر.. تجربة رائعة له حتى ينضج كلاعب".

ويعد نيمار حاليا أبرز لاعبي البرازيلي والذي يستعد لاستضافة كأس العالم 2014 إذ سجل 30 هدفا مع السامبا خلال 47 مباراة.

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