دي ماريا يخسر 2.5 كيلو في يومين

خسر أنخيل دي ماريا نجم ريال مدريد 2.5 كيلو جرام من وزنه خلال يومين بسبب التهابات المعدة التي يعاني منها، وتسبب في غيابه عن مباراة بروسيا دورتموند.

دي ماريا غاب بشكل مفاجئ عن مواجهة دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي فاز بها الملكي 3-0، بسبب معاناته من آلام في المعدة.

وغاب النجم الأرجنتيني عن تدريبات الميرنجي يوم الخميس، وسيمتد غيابه في مباراة ريال سوسيداد في الليجا يوم السبت.

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن دي ماريا خسر 2.5 كيلو جرام وزنه بسبب عدم قدرته على تناول أي طعام في اليومين الماضيين.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني أصبح يعتمد بشكل أساسي على دي ماريا في خط الوسط، بمشاركة كريستيانو رونالدو وجاريث بيل على الجناحين.

ويغيب أيضا رونالدو عن مواجهة سوسيداد.