أخبار عاجلة

تفجير قطارات سان بطرسبيرج: المنفذ المشتبه به "من قرغيزستان" -
مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية -
ننشر جداول امتحانات آخر العام لجميع صفوف النقل بالإسكندرية -
8 الصبح - لقاء مع مؤسسي "مجلة برايل" أول مجلة للمكفوفين مع الصحفيين أحمد المراغي وأحمد ابو هميلة -
كومان يستعيد ذكرياته مع إبراهيموفيتش وميدو في أياكس -
8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بلان: إبراهيموفيتش سيعود للملاعب هذا الموسم

Google+ Print
بلان: إبراهيموفيتش سيعود للملاعب هذا الموسم بلان: إبراهيموفيتش سيعود للملاعب هذا الموسم

باريس، (إفي): أكد لوران بلان المدير الفني لباريس سان جيرمان اليوم الجمعة أن مهاجم الفريق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيعود للعب هذا الموسم، على الرغم من أنه لم يتحدد حتى الآن مدى تطور إصابته.

وبسؤاله عما إذا كان الموسم قد انتهى بالنسبة لإبراهيموفيتش اجاب بلان "لا، سيعود للعب مع باريس سان جيرمان هذا الموسم".

وفيما يخص مدة غيابه كان بلان أقل تحديدا حيث قال "لا يمكن تحديد موعد محدد للتعافي من إصابة عضلية، يجب الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الإصابة تتجاوب بشكل سلبي أو إيجابي".

وأوضح أن الأطباء عليهم أن يعلنوا خلال الأيام المقبلة نتائج الفحصوات التي خضع لها إبراهيموفيتش.

وكان رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، قد أكد أمس أن اللاعب سيبتعد عن الملاعب أربعة أسابيع على الأقل.

وتعرض إبراهيموفيتش للإصابة الأربعاء الماضي خلال مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع