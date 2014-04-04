بلان: إبراهيموفيتش سيعود للملاعب هذا الموسم

باريس، (إفي): أكد لوران بلان المدير الفني لباريس سان جيرمان اليوم الجمعة أن مهاجم الفريق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيعود للعب هذا الموسم، على الرغم من أنه لم يتحدد حتى الآن مدى تطور إصابته.

وبسؤاله عما إذا كان الموسم قد انتهى بالنسبة لإبراهيموفيتش اجاب بلان "لا، سيعود للعب مع باريس سان جيرمان هذا الموسم".

وفيما يخص مدة غيابه كان بلان أقل تحديدا حيث قال "لا يمكن تحديد موعد محدد للتعافي من إصابة عضلية، يجب الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الإصابة تتجاوب بشكل سلبي أو إيجابي".

وأوضح أن الأطباء عليهم أن يعلنوا خلال الأيام المقبلة نتائج الفحصوات التي خضع لها إبراهيموفيتش.

وكان رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، قد أكد أمس أن اللاعب سيبتعد عن الملاعب أربعة أسابيع على الأقل.

وتعرض إبراهيموفيتش للإصابة الأربعاء الماضي خلال مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي.