“حملة صباحي” تدعوالمواطنين لتوثيق توكيلات لمرشحهم أمام مقرات الشهر العقاري

تبدأ حملة حمدين صباحى رئيسا لمصر 2014 ، سلسلة فاعليات على مدار أيام السبت والأحد والأثنين فى مختلف محافظات مصر ، وذلك أمام مقرات الشهر العقارى ، بهدف لدعوة المواطنين لتوثيق التوكيلات ; لتأييد حمدين صباحى للترشح للرئاسة ، ورفض الانتهاكات والاعتداءات التى تعرض لها مؤيدى صباحى فى محافظات مختلفة على مدار الأسبوع الماضى .

تهدف الفعالية أيضاً التأكيد على استمرار الحملة فى مواجهة تلك التجاوزات ، وقدرة شبابها وأعضائها على مواصلة مهمة جمع التوكيلات رغم وضع العراقيل والمصاعب أمامها .

وينتظر أن يشارك عدد واسع من قيادات وشباب الحملة ، بالاضافة الى رموز وشخصيات عامة وشبابية ، فى تلك الحملة على مدار الأيام الثلاثة .

> ستشمل الفعاليات قطاع القاهرة الكبرى السبت 5 أبريل، و يوم الأحد ستشهده محافظات القطاع الساحلي كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ البحيرة ـ مطروح” والقناة و سوف يتم تنظيم الفاعليات يوم الأثنين في قطاعي الدلتا و الصعيد

سوف تبدأ الفعاليات جميعها بموعد محدد هو 11 صباحاً، وهذا تفصيل يوضح أماكن الفاعليات في كل محافظة

السبت 5 أبريل : قطاع القاهرة الكبرى (القاهرة : مكتب الشهر العقارى بالعباسية – عمارة الخبراء – الجيزة : مكتب توثيق الجيزة النموذجى – 11 شارع مراد.القليوبية : مكتب توثيق بنها – بجوار الرقابة الادارية)

الأحد 6 أبريل(قطاعى الساحل والقناة : كفر الشيخ : مكتب توثيق كفر الشيخ – عمارات الأوقاف-دمياط : مكتب توثيق دمياط – مجمع محاكم شطا.البحيرة : مكتب توثيق دمنهور – المحكمة -الاسكندرية : مكتبى توثيق الرمل وسيدى جابر – تعاونيات سموحة- مطروح : مكتب توثيق سيوة – مساكن مجلس المدينة- شمال سيناء : مكتب توثيق بئر العبد – حى الغزلان-بورسعيد : مكتب توثيق بورسعيد – ميدان الشهداء شارع عرابى.

السويس : مكتب توثيق السويس المطور – المحكمة -الاسماعيلية : مكتب توثيق الاسماعيلية – حى السلام بجوار قسم الشرطة).

الأثنين( : قطاعى الدلتا والصعيد الدقهلية : مكتب توثيق المنصورة .الشرقية : مكتب توثيق الزقازيق – مجلس المدينة بجوار الكوبرى.الغربية : مكتب أول طنطا – شارع المدارس.المنوفية : مكتب توثيق ضواحى شبين الكوم – شارع صلاح الحلبى من شارع أبو بكر الصديق.اسيوط : مكتب توثيق أسيوط – شارع المحافظة.سوهاج : مكتب توثيق سوهاج – شارع سعد زغلول.الأقصر : مكتب توثيق الأقصر – شارع رمسيس ساحة بولس باشا.المنيا : مكتب توثيق المنيا – المحكمة).